Європейський інвестиційний банк заморожує діяльність в Україні - ЗМІ

Європейський інвестиційний банк (European Investment Bank, EIB), заснований країнами Європейського союзу, з сьогоднішнього дня заморожує свою діяльність в Україні, пояснюючи свої дії загостренням політичного протистояння і загибеллю людей, передає Reuters.

«Оскільки ситуація розвивається за таким жорстоким сценарієм, було б політично помилковим сигналом і безвідповідальним... продовжувати бізнес в Україні», - наводяться у повідомленні агентства слова президента банку Вернера Хойєра.

Водночас, за інформацією агентства, Європейський банк реконструкції та розвитку заявив, що не припиняє операції на Україні, але концентруватиметься на допомозі приватному сектору, а не держустановам.

Читайте такожДохідність єврооблігацій «Україна-14» зросла до рекордних 32%Також повідомляється, що, згідно із заявою Єврокомісії, країни ЄС сподіваються узгодити точкові санкції стосовно осіб, які відповідальні за насильство на Україні, вже найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого в Києві поновилося протистояння правоохоронців і мітингувальників. З учорашнього вечора і дотепер «Беркут» штурмує Майдан.

За даними департаменту охорони здоров'я Київської міськдержадміністрації на 06:00 сьогоднішнього дня, до установ охорони здоров'я по медичну допомогу звернувся 351 учасник масових заходів, госпіталізовано 241 людину, 25 осіб загинуло.