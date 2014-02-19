Банк «Надра» встановив ліміт на зняття грошей у банкоматах

Банк «Надра», що ходить до групи найбільших, тимчасово встановив добовий ліміт на зняття готівки у банкоматах, повідомляється на сайті банку.

«Для попередження можливих протиправних дій щодо власників банківських карток банку «Надра», а також для недопущення компрометації банківських карток банку «Надра», повідомляємо, що з 19 лютого 2014 року банк встановлює добовий ліміт на зняття готівкових коштів у власних банкоматах банку на рівні 4 000 грн за всіма типами карт», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожРоботу банків у центрі Києва призупинили до стабілізації ситуаціїЗгідно з повідомленням, ці заходи покликані підвищити безпеку обслуговування держателів банківських карт банку і є тимчасовою реакцією на поточну ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, раніше “Альфа-Банк” і “ВТБ Банк” повідомили про тимчасове запровадження обмежень на зняття готівки в банкоматах. Зазначені обмеження пов'язані з активізацією кібершахраїв і вводяться для підвищення безпеки обслуговування клієнтів.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» працює на ринку України з 1993 року та входить у групу найбільших за обсягом активів. Основний акціонер банку - компанія Centragas Holding AG - структура, афільована з групою компаній Дмитра Фірташа Group DF (Австрія, 89,9659% акцій банку).