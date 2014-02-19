Україна очолила рейтинг найгірших ринків, що розвиваються - ЗМІ

Україна очолила рейтинг найгірших у світі ринків, що розвиваються (emerging markets), складений аналітиками німецького Deutsche Bank.

Про це сьогодні повідомляє польська Puls Biznesu.

"На думку експертів банку, інвестори рішуче змінили підхід до emerging markets і тепер чітко віддають перевагу країнам, які проводять реформи і тримаються далеко від тих, де навіть немає шансів на зміни. До останніх вони зарахували Україну, Туреччину, Аргентину і Південно-Африканську Республіку", - зазначає видання.

Аналітики зазначили, що проблеми України пов'язані з необхідністю зовнішнього фінансування через прив'язаний та завищений курс національної валюти, великий дефіцит у торгівлі і низькі валютні резерви.

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"Водночас Росії, незважаючи на невелике пожвавлення і прогрес у боротьбі з інфляцією, все ще необхідні приватизація і поліпшення умови ведення економічної діяльності", - вважають вони.

Deutsche Bank найкраще з ринків, що розвиваються, оцінив реформи в Мексиці, Китаї та Індії.