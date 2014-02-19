Обсяг торгів на міжбанку сьогодні зріс до $1,5 млрд

Обсяг торгів на міжбанківському валютному ринку у вівторок, 18 лютого, у порівнянні з попереднім днем виріс в 4,4 разу - до 1,577 млрд дол. (в еквіваленті), сума продажу доларів зросла у 5,4 разу - до 1,311 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

Середньозважений курс на міжбанківському валютному ринку у вівторок становив 8,6868 грн/дол.

Читайте такожГривня знизилася через масову конвертацію коштів бізнесу в валюту - банкіриЯк повідомляв УНІАН, середньозважений курс на міжбанківському валютному ринку в понеділок, 17 лютого, становив 8,6458 грн/дол.

Обсяг торгів на міжбанку в порівнянні з попереднім днем знизився у 6 разів - до 362 млн дол. (в еквіваленті). Сума продажу доларів знизилася в 6 разів - до 244 млн дол.