ЄБРР припинив фінансування в Україні держпроектів

Європейський банк реконструкції і розвитку не буде згортати свою діяльність в Україні, але змінить пріоритети роботи в країні, сказав «Вестям» провідний радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов.

«Ми продовжимо працювати в Україні. Але акцент робитиметься лише на два напрямки - фінансування приватних і муніципальних проектів. Державні програми поки не будуть розглядатися», - повідомив він нам.

Читайте такожУряд продовжить співпрацю з ЄБРР в енергосекторіУ той час українські проекти будуть кваліфікуватися Європейським банком, як більш ризикові. «Вони будуть піддаватися більш жорстким перевіркам, ніж раніше, і ретельніше вивчатися перед наданням коштів», - зазначив у розмові Антон Усов.

Нагадаємо, що за 2013 р. ЄБРР профінансував проекти в Україні на 820 млн євро. Це на 12,2% менше показника 2012 р. На поточний момент ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором України: на 1 січня 2014 р. банк профінансувати 321 проект на загальну суму 8,7 млрд євро ($11,9 млрд).

Нагадаємо, що інша фінустанова ЄС - Європейський інвестиційний банк - повідомив сьогодні, що тимчасово припиняє свою діяльність на території України. «До тих пір, поки ситуація не покращиться, ми призупиняємо бізнес на Україні. Піддавати ризику наших співробітників українських офісів було б безвідповідально», - заявив президент банку Вернер Хойер. ЄІБ є державним кредитною установою країн Євросоюзу. Створений у 1958 р. і зараз фінансує слаборозвинені регіони Європи довгостроковими кредитами.

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