Гривня впала до 9,1 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань - 9,0000/9,1000, повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг».

Ціни на російську валюту піднялися - 0,2505/25, котирування з євро-гривні пішли вгору - 12,3345/12,4735. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,3705/07 (середа - 1,3755/57).

Як повідомляв УНІАН, вчора на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями 8,9000/8,9900, до 12:00 ціни зросли - 9,0000/9,0500.

Читайте такожНацбанк не бачить реальних передумов для девальвації гривні