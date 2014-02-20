Банкіри пропонують Нацбанку вдвічі скоротити терміни купівлі валюти на міжбанку

Про це повідомила УНІАН прес-служба Асоціації «Український Кредитно - Банківський Союз».

«Банки і бізнес не повинні бути заручниками впровадження необґрунтовано жорстких валютних норм, які, зрештою, дестабілізують функціонування всієї економіки, - наводяться в повідомленні слова генерального директора УКБС Галини Оліфер.

За її словами, перегляд термінів купівлі валюти для клієнтів, а також зниження вартості та розширення забезпечення за кредитами рефінансування для банків збереже макроекономічну стабільність в країні, зокрема не допустить скорочення ВВП, бюджетних надходжень і зростання безробіття.

Процедура купівлі банками валюти за заявками клієнтів на шостий операційний день, на думку експертів УКБС, ускладнила роботу банків і підприємств різних галузей економіки країни. «Це ставить під загрозу виконання зобов'язань за зовнішньоекономічними контрактами, оскільки блокує оборотні кошти суб'єктів господарювання», - відзначила асоціація. Для недопущення збитків бізнесу з урахуванням ризику валютних коливань УКБС пропонує скоротити терміни купівлі валюти як мінімум удвічі.

Також, на думку асоціації, необхідно знизити вартість і розширити перелік забезпечення за кредитами рефінансування для підтримки ліквідності банків. «Встановлений відсоток за кредитом рефінансування на рівні потрійної облікової ставки НБУ становить 19,5 % і є безпрецедентно високим», - підкреслила УКБС.

Крім того, в забезпечення по кредитах приймаються тільки держоблігації або інвалюта, що прийнятне лише для окремих банків, що становлять менше 5% від загальної кількості банків країни. «Це фактично позбавляє банки в критичній ситуації підтримки регулятора», - наголошується в повідомленні.

Асоціація нагадує, що за підсумками останнього тендера з підтримки ліквідності рефінансування 50 млн грн було надано 9 банкам під 6,5% річних. «Непрозорість умов рефінансування змушує банки залучати кошти на міжбанку для підтримки ліквідності за ринковою вартістю замість звернення за підтримкою до регулятора, як це передбачено Законом України «Про Національний банк України»», - резюмувала асоціація.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк з 7 лютого перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, а також ввів ряд обмежень щодо операцій з рахунками клієнтів за їх дорученням і на купівлю валюти. За інформацією НБУ, обмеження носять тимчасовий і виключно випереджальний характер, спрямовані на захист інтересів вкладників та інших кредиторів банків.

Також регулятор розробив механізм оперативної підтримки ліквідності банків у формі позачергових тендерів по наданню ресурсів на термін до 360 днів банкам, що мають відтік депозитів фізичних осіб.

За оцінками експертів, ефективність встановлених обмежень носить короткостроковий характер і стабілізація українського ринку можлива тільки при відновленні припливу зовнішніх позик або інвестицій в Україну, що малоймовірно в нинішніх політичних умовах.

Читайте такожКонвертації валютних вкладів у гривню не буде - Нацбанк