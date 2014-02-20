Банкіри пропонують Нацбанку вдвічі скоротити терміни купівлі валюти на міжбанку

11:14, 20 лютого 2014
Фінанси
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Асоціація «Український Кредитно - Банківський Союз» (УКБС) пропонує Національному банку України скорегувати останні обмеження регулятора на валютному ринку, зокрема, скоротити терміни купівлі валюти як мінімум удвічі.

Пересмотр сроков покупки валюты для клиентов не допустит сокращения ВВП

Про це повідомила УНІАН прес-служба Асоціації «Український Кредитно - Банківський Союз».

«Банки і бізнес не повинні бути заручниками впровадження необґрунтовано жорстких валютних норм, які, зрештою, дестабілізують функціонування всієї економіки, - наводяться в повідомленні слова генерального директора УКБС Галини Оліфер. 

За її словами, перегляд термінів купівлі валюти для клієнтів, а також зниження вартості та розширення забезпечення за кредитами рефінансування для банків збереже макроекономічну стабільність в країні, зокрема не допустить скорочення ВВП, бюджетних надходжень і зростання безробіття.

Процедура купівлі банками валюти за заявками клієнтів на шостий операційний день, на думку експертів УКБС, ускладнила роботу банків і підприємств різних галузей економіки країни. «Це ставить під загрозу виконання зобов'язань за зовнішньоекономічними контрактами, оскільки блокує оборотні кошти суб'єктів господарювання», - відзначила асоціація. Для недопущення збитків бізнесу з урахуванням ризику валютних коливань УКБС пропонує скоротити терміни купівлі валюти як мінімум удвічі.

Також, на думку асоціації, необхідно знизити вартість і розширити перелік забезпечення за кредитами рефінансування для підтримки ліквідності банків. «Встановлений відсоток за кредитом рефінансування на рівні потрійної облікової ставки НБУ становить 19,5 % і є безпрецедентно високим», - підкреслила УКБС. 

Крім того, в забезпечення по кредитах приймаються тільки держоблігації або інвалюта, що прийнятне лише для окремих банків, що становлять менше 5% від загальної кількості банків країни. «Це фактично позбавляє банки в критичній ситуації підтримки регулятора», - наголошується в повідомленні.

Асоціація нагадує, що за підсумками останнього тендера з підтримки ліквідності рефінансування 50 млн грн було надано 9 банкам під 6,5% річних. «Непрозорість умов рефінансування змушує банки залучати кошти на міжбанку для підтримки ліквідності за ринковою вартістю замість звернення за підтримкою до регулятора, як це передбачено Законом України «Про Національний банк України»», - резюмувала асоціація.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк з 7 лютого перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, а також ввів ряд обмежень щодо операцій з рахунками клієнтів за їх дорученням і на купівлю валюти. За інформацією НБУ, обмеження носять тимчасовий і виключно випереджальний характер, спрямовані на захист інтересів вкладників та інших кредиторів банків.

Також регулятор розробив механізм оперативної підтримки ліквідності банків у формі позачергових тендерів по наданню ресурсів на термін до 360 днів банкам, що мають відтік депозитів фізичних осіб.

За оцінками експертів, ефективність встановлених обмежень носить короткостроковий характер і стабілізація українського ринку можлива тільки при відновленні припливу зовнішніх позик або інвестицій в Україну, що малоймовірно в нинішніх політичних умовах.

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