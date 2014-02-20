Долар на 12:00 опустився до 9,06 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 9,0000/9,1000, до 12:00 звузився спред 9,0000/9,0600, повідомляє fin.biz.ua.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2505/25, до 12:00 ціни піднялися 0,2514/27. У Росії курс долар-рубль підвищився, і до 12:00 встановився на рівні 35.8095 (+0.0695).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3705/07, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривні відкрився наступними індикативними котируваннями - 12,3345/12,4735, до 12:00 ціни пішли вниз 12,3270/12,4150.