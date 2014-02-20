Міністр фінансів США радить Україні звернутися за допомогою до МВФ

Україна потерпає від економічної кризи, і владі країни слід звернутися до Міжнародного валютного фонду за допомогою, вважає міністр фінансів США Джек Лью, передає Reuters.

"Найкращим механізмом для України буде звернення до МВФ за пакетом заходів, що допоможуть здійснити економічну реформу і отримати необхідну підтримку, в обмін на кроки по відновленню економіки", - цитує слова Лью агентство.

На думку міністра, в основі всього, що відбувається в Україні лежить економічна криза, і країна повинна її подолати.

Як повідомляв УНІАН, Ірландська фондова біржа повідомила, що рішення від 17 лютого про включення в лістинг і розміщення додаткової емісії дворічних єврооблігацій України в обсязі 2 млрд дол. під 5% річних з погашенням у 2015 році є помилковим.

Рішення про додатковий випуск паперів на 2 млрд дол. було прийнято наприкінці січня. Тоді ж очікувалося розміщення бондів і залучення чергового траншу російського кредиту.

Однак відставка уряду і затягування процесу формування нового Кабінету міністрів в Україні зумовили небажання російської сторони надавати фінансування.