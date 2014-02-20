Ціни виробників у Німеччині сильно знизилися

Ціни виробників у Німеччині в січні падали найбільшими темпами майже за чотири роки на тлі зниження цін на енергоносії, свідчать дані Федерального статистичного управління, передають Вести Экономика.

Ціни виробників знизилися порівняно з попереднім місяцем на 0,1%, а порівняно з січнем 2013 року - на 1,1%, що є максимальним падінням з березня 2010 року.

Падіння пов'язане зі зниженням витрат на енергоносії, проміжні товари та деякі інші групи товарів.

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Ціни виробників без урахування енергоносіїв зросли на 0,1% в місячному та на 0,3% в річному виразі.