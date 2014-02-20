Прибуток "Яндекса" за рік зріс на 64%

Чистий прибуток "Яндекса" в 2013 році зросла на 64% і досягла 13,5 млрд рублів (1 RUB - 0.24687 UAH). Про це йдеться у звіті інтернет-компанії, присвяченому фінансовими результатами за минулий рік, передає ИТАР-ТАСС.

Виручка "Яндекса" за підсумками минулого року збільшилася на 37% - до 39,5 млрд рублів.

Операційний прибуток збільшився порівняно з 2012 роком на 36% - до 12,8 млрд рублів, рентабельність за операційним прибутком досягла 32,5%.

За підсумками IV кварталу 2013 року консолідована виручка "Яндекса" збільшилася на 37% - до 12,1 млрд рублів. Чистий прибуток досяг 3,3 млрд рублів, збільшившись порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 24%.

На текстову рекламу припадає 90% всієї виручки компанії за вказаний період, банерна реклама принесла "Яндексу" 10% виручки. Кількість платних кліків збільшилася на 52% до аналогічного періоду 2012 року; при цьому середня вартість платного кліка за вказаний період знизилася на 7%.

Операційний прибуток "Яндекса" в IV кварталі на 26% до 3,9 млрд рублів, рентабельність операційного прибутку склала 32,4%.

На 31 грудня 2013 року обсяг грошових коштів, депозитів і вкладень в боргові цінні папери становив 48,6 млрд рублів.

За даними LiveInternet, частка "Яндекса" на російському пошуковому ринку (включаючи пошук на мобільних пристроях) в четвертому кварталі минулого року становила в середньому 61,9%. Кількість рекламодавців збільшилася рік до року на 30% - до більш ніж 270 тисяч.

За підсумками 2014 року компанія очікує зростання виручки в рублевому виразі на 25% - 30%. Прогнозний показник не враховує виручку компанії "Яндекс.Деньги", оскільки з 4 липня 2013 року, коли "Яндекс" закрив операцію з продажу 75% компанії Ощадбанку, компанія перестала враховувати доходи цього бізнесу у своїй виручці.

"Яндекс" - російська інтернет-компанія, що володіє найпопулярнішою в Росії пошуковою системою та інтернет-порталом. Акціонерами компанії є засновник і гендиректор Аркадій Волож, інвестиційна компанія Baring Vostok Capital Partners та інші.