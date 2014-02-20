Росія демонструє найгірші за останні кілька років макропоказники

Росії загрожує нова рецесія. Макроекономічні дані на початок року - найгірші за останні кілька років, вони здивували навіть песимістів, пишуть "Ведомости".

За данними Росстату, інвестиції в порівнянні з січнем 2013 р. впали на 7% - це найгірший результат з січня 2010 р. Темп зростання роздробу сповільнився до 2,4% - це теж чотирирічний мінімум. З тією тільки різницею, що в 2010 р. економіка відновлювалася після кризи і роздрібні продажі зростали щомісяця, а інвестиції щомісяця скорочували розрив з рівнем попереднього року.

Реальні доходи населення впали на 1,5%, номінальне зростання зарплат (8,7%) було нижче тільки в 2009 р. При цьому безробіття навіть скоротилося на 0,2% в порівнянні з груднем.

Темп ВВП у січні пішов в мінус, повідомив «Ведомостям» чиновник фінансово-економічного блоку, оцінки розміру падіння поки немає.

За словами експертів, через нестабільність обмінного курсу рубля операції з валютою стали кращі за економічну активність, і це дуже поганий сигнал. Подібне відбувалося восени 2008 р. - на початку 2009 р. ЦБ завдав удар по споживачах - основного локомотиву економіки, затіявши розчищення банківського сектора. Банки почали скорочувати кредитування і посилювати умови видачі кредитів. А населення - забирати гроші з дрібних і середніх банків і нести їх у великі державні. За грудень приріст депозитів був мінімальним за 13 років і майже повністю припадав на Ощадбанк.