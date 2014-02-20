Київські відділення UniCredit Bank працюють за скороченим графіком

У зв'язку із ситуацією в столиці, керівництво UniCredit Bank ухвалило рішення перевести всі відділення банку в Києві на скорочений режим роботи, повідомляється на офіційному сайті банку.

Згідно з повідомленням, у четвер 20 лютого, відділення працювали до 12:30.

«Подальші рішення про роботу відділень будуть прийматися в залежності від розвитку ситуації», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого роботу відділень банків у центрі Києва тимчасово призупинено до особливого розпорядження і до стабілізації ситуації в центрі столиці.

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За інформацією банків, інші підрозділи працюють в штатному режимі, банківські операції проводяться без змін і клієнти можуть звертатися в інші відділення.