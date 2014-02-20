Долар на закритті міжбанку зріс до 9,07 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 9,0000/9,1000, на 12:00 звузився спред до 9,0000/9,0600. На закриття торгів цінові рівні підвищилися до 9.0100/9,0700, повідомляє компанія ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 12,3345/12,4735, на 12:00 ціни пішли вниз - до 12,3270/12,4150. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 12,3370/12,4255.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2505/25, на 12:00 ціни піднялися до 0,2514/27. На закриття торгів ціни досягли рівня 0,2518/30.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3690/1,3760.

Як повідомляв УНІАН, у середу на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,9000/8,9900, на 12:00 ціни зросли до 9,0000/9,0500. На закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,9000/9,0000.