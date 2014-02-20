Банківська система України працює в штатному режимі, заявляє НБУ

«Незважаючи на складну політичну ситуацію в країні, регіональні підрозділи та управління Національного банку України продовжують працювати в штатному режимі. Структурні підрозділи відомства продовжують виконувати свої функціональні обов'язки, а Національний банк - свої конституційні функції», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожБанк «Надра» встановив ліміт на зняття грошей у банкоматахТакож зазначається, що регулятор здійснює як виконання поточних завдань, пов'язаних із моніторингом та контролем ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках, так і забезпечує стабільність банківської системи в цілому.

«Національний банк має розгалужену систему територіальних управлінь і структурних підрозділів, що дозволяє установі проводити постійний моніторинг і контроль ситуації. Всі платежі в системі СЕП проходять у звичайному режимі», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, з 19 лютого роботу відділень банків у центрі Києва тимчасово призупинено до особливого розпорядження й до стабілізації ситуації в центрі столиці. За інформацією банків, інші підрозділи працюють у штатному режимі, банківські операції проводяться без змін і клієнти можуть звертатися в інші відділення.

Сьогодні про рішення перевести всі відділення банку в Києві на скорочений режим роботи повідомив UniCredit Bank, пояснюючи свої дії ситуацією, що склалася.

У штатному режимі працюють всі підрозділи «ПриватБанку», крім кількох відділень в епіцентрі конфліктів, і банк рекомендував громадянам із міркувань безпеки використовувати дистанційні сервіси, що дозволяють проводити операції, не виходячи з дому та офісу.