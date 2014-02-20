JP Morgan звинуватили в махінаціях на валютному ринку

Банк JP Morgan Chase & Co. було включено в колективний позов щодо махінацій на валютному ринку. Про це йдеться в заяві банку, передає Вести.Экономика.

JP Morgan вже отримав запит з боку влади про надання інформації щодо валютної торгівлі банку. Слідчі по всьому світу намагаються визначити, чи причетний банк до маніпулювання ставками на валютному ринку. У повідомленні JP Morgan зазначається, що банк співпрацює з регуляторами з цього питання.

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Нагадаємо, минулого року в результаті судових позовів найбільші американські банки понесли величезні збитки. Зокрема, JPMorgan Chase & Co виплатить $4,5 млрд інституційним інвесторам за цими претензіями, а також заплатить рекордну суму в $13 млрд владі США для припинення розслідування щодо махінацій, пов'язаних з продажем іпотечних облігацій до 2008 року.

