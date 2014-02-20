Уряд Великобританії заявив про продовження політики жорсткої економії

Британський уряд не планує відмовлятися найближчим часом від політики жорсткої економії, яка починає приносити плоди. З подібною заявою виступив міністр фінансів королівства Джордж Осборн, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Financial Times.

За його словами, «є велика спокуса» визнати роботу уряду виконаною, припинення політики жорсткої економії було б помилкою.

За словами Осборна, політика прем'єра Девіда Кемерона сприяє відновленню британської економіки більш швидкими темпами, ніж прогнозували експерти. За даними Банку Англії, ВВП країни в четвертому кварталі 2013 року в річному вираженні збільшився на 2,8%. При цьому в 2014 році зростання економіки очікується на рівні 3,4%, а в 2015 році - 2,7%.