"ПриватБанк" пояснив тимчасові збої у роботі банкоматів великим навантаженням на мережу

«Тимчасові збої у роботі банкоматів можуть бути викликані великим навантаженням на мережу у зв'язку з підвищеним попитом населення на зняття готівки. Простій в роботі становить не більше 20-ти хвилин, банкомати регулярно інкасуються», - йдеться в повідомленні банку.

У повідомленні підкреслюється, що всі відділення банку в Україні, окрім кількох в епіцентрі конфліктів, працюють в нормальному режимі. Всі платежі корпоративних клієнтів та фізичних осіб проводяться в режимі онлайн, відділення працюють у звичайному режимі, банкоматна мережа поповнюється готівкою в повному обсязі і обслуговує клієнтів без будь-яких обмежень.

Також повідомляється, що продаж валюти у відділеннях банку проводиться в межах установленого порядку і законодавчих норм. Враховуючи підвищений попит населення на купівлю готівкової валюти, вона розподіляється рівномірно по регіонах та районах, виходячи з заявок відділень і наявних лімітів каси.

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Як повідомляв УНІАН, 18 лютого в Києві відновилося протистояння правоохоронців і мітингувальників. За даними МОЗ, до бригад екстреної медичної допомоги та заклади охорони здоров'я Києва за медичною допомогою звернулися 445 осіб, 287 з них госпіталізовані, 28 людей загинули.

З 19 лютого роботу відділень банків у центрі Києва тимчасово призупинено до особливого розпорядження і до стабілізації ситуації в центрі столиці. За інформацією банків, інші підрозділи працюють в штатному режимі, банківські операції проводяться без змін і клієнти можуть звертатися в інші відділення. Банкіри рекомендують громадянам з міркувань безпеки використовувати дистанційні сервіси, що дозволяють проводити операції, не виходячи з дому і офісу.