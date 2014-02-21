S&P знову знизило довгострокові рейтинги України

Міжнародне рейтингове агентство Standard & poor's знизило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті до "ССС" з "ССС+" на тлі ескалації політичної нестабільності, передає Прайм із посиланням на повідомлення агентства.

Водночас, Standard & Рoor's підтвердило короткостроковий кредитний рейтинг країни в іноземній валюті на рівні "С", а також довгостроковий і короткостроковий рейтинги в національній валюті - на рівні "B-/B".

Читайте такожFitch знизило суверенний рейтинг УкраїниДовгостроковий рейтинг України за національною шкалою знижений до "uaBB+" з "uaBBB -".

Прогноз за всіма рейтингами негативний.