S&P знову знизило довгострокові рейтинги України
09:12, 21 лютого 2014Фінанси
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S&P знизило довгострокові рейтинги України, але підтвердило короткострокові.
Прогноз за всіма рейтингами негативний / uk.wikipedia.org
Міжнародне рейтингове агентство Standard & poor's знизило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті до "ССС" з "ССС+" на тлі ескалації політичної нестабільності, передає Прайм із посиланням на повідомлення агентства.
Водночас, Standard & Рoor's підтвердило короткостроковий кредитний рейтинг країни в іноземній валюті на рівні "С", а також довгостроковий і короткостроковий рейтинги в національній валюті - на рівні "B-/B".
Читайте такожFitch знизило суверенний рейтинг УкраїниДовгостроковий рейтинг України за національною шкалою знижений до "uaBB+" з "uaBBB -".
Прогноз за всіма рейтингами негативний.
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