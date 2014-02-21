S&P прогнозує зростання держборгу України до 43,7% ВВП

Служба кредитних рейтингів Standard & Poor's переглянула прогноз зростання економіки України за підсумками 2014 року до 1,3% (з раніше прогнозованого 1%) і підвищила прогноз зростання державного боргу до 43,7% ВВП проти раніше прогнозованих 38%, говориться в повідомленні S&P.

«За нашими оцінками, в 2014-2017 рр. зміна боргу розширеного уряду становитиме в середньому близько 6% ВВП, а чистий борг розширеного уряду досягне 43% ВВП у 2014 р. порівняно з 36% в 2013 р., при цьому зміна на 5% ВВП буде обумовлена прогнозованою нами девальвацією гривни», - говориться в повідомленні.

За оцінками агентства, ВВП на душу населення України в 2014 р. становитиме 3 900 дол. «Унаслідок слабкого зовнішнього попиту на товари українського експорту (продукцію металургійної і машинобудівної галузей) і подальшого скорочення обсягу промислового виробництва ми прогнозуємо зростання ВВП за трендом (відповідно до наших критеріїв) на рівні 1,3%», - говориться в повідомленні.

Аналітики агентства також звернули увагу на те, що в 2014 р. зобов'язання уряду, Національного банку України і НАК «Нафтогаз України» з обслуговування і погашення валютного боргу становитимуть близько 13 млрд при обсягу резервів у 17,8 млрд дол. Додатковими чинниками тиску на резерви, як наголошується, стане дефіцит за рахунком поточних операцій (РПО) (близько 9% ВВП у 2013 р.) і підвищений попит населення на іноземну валюту.

«Ми вважали, що пряме фінансування українського уряду з боку Росії у розмірі 15 млрд дол. буде завершено в повному обсягу до початку 2-го півріччя 2014 р. Проте погіршення політичної ситуації в країні змушує нас припустити, що протидія поточним фінансовим угодам і Президенту Януковичу, який залишається при владі, може бути достатньою підставою для Росії зупинити фінансування, - вважають в S&P. - На наш погляд, це може призвести до того, що український уряд виявиться нездатним своєчасно обслуговувати свої боргові зобов'язання. Жодних альтернативних джерел фінансування досі не знайдено».

Разом з тим чекати фінансування з боку МВФ і ЄС також не доводиться, оскільки надання коштів залежить від виконання низки умов, включаючи гнучкий валютний курс, консолідацію бюджету, підвищення внутрішніх тарифів на енергоносії та проведення комплексних структурних реформ з метою покращення ділового клімату і підтримки економічного зростання.

«На нашу думку, чинний уряд не проявляє готовності дотримуватися цієї політики. Якщо нинішнє керівництво країни піде у відставку в результаті політичного конфлікту, що роздирає країну, ми поки що недостатньо ясно уявляємо, який уряд може прийти йому на зміну і які будуть його політичні пріоритети», - відзначили в S&P.

При цьому в агентстві уточнили, що оцінюють потреби України в зовнішньому фінансуванні вище, ніж у всіх інших країн з економікою, що розвивається, – на рівні приблизно 156% надходжень за рахунком поточних операцій і доступних резервів у 2014 р.

«Ми вважаємо, що для покриття цих потреб буде потрібна пролонгація торгового фінансування та інших зобов'язань приватного сектора на додаток до прямої двосторонньої або багатосторонньої фінансової підтримки.

Ми чекаємо, що фінансування дефіциту бюджету розширеного уряду в національній валюті й надалі здійснюватиметься головним чином за рахунок коштів НБУ і контрольованих державою банків», - зазначили в Standard & Poor's.

Як повідомляв УНІАН, Standard & Poor's знизило рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній валюті до «ССС+/С» 28 січня. Причиною цього стало триваюче протистояння в Україні і складна політична обстановка. Слідом за суверенним були знижені рейтинги ключових українських компаній і банків, а також рейтинги Києва, Івано-Франківська і Криму.

Разом з тим, у січні агентство переглянуло прогноз зростання державного боргу і знизило його до 38% з раніше прогнозованих 40%. За очікуваннями S&P, кредити з боку Росії мали забезпечити рефінансування витрат на обслуговування і погашення валютного боргу уряду України в 2014-2015 роках і не призвести до значного збільшення держборгу.