Долар на відкритті міжбанку зріс до 9,11 грн

Торги доларом США на міжбанківському валютному ринку України у п'ятницю, 21 лютого, відкрилися зростанням котирувань - до 9,045/9,110.

Котирування по євро-гривні пішли вгору - до 12,3335/12,6095.

Ціни на російську валюту піднялися до 0,2521/77.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар залишилися на тому ж рівні - 1,3703/05 (четвер - 1,3705/07).

Читайте такожУ Росії долар і євро знову оновили максимумиЯк повідомляв УНІАН, у четвер, 20 лютого, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 9,0000/9,1000, на 12:00 звузився спред до 9,0000/9,0600.

На закриття торгів цінові рівні підвищилися до 9.0100/9,0700.

Нацбанк у четвер на ринок не виходив.