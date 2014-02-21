S&P прогнозує зниження курсу гривні до 10 грн/дол.

Про це йдеться в коментарі агенції.

«Враховуючи значний дефіцит України за рахунком поточних операцій, на тлі підвищеного попиту населення на іноземну валюту з листопада 2013 р. і відсутність перспектив врегулювання політичної кризи найближчим часом, ми прогнозуємо зниження курсу гривні з 8 грн за 1 дол. США у 2013 р. до 10 грн за 1 дол. у 2014 р.», - зазначається у повідомленні.

За даними агентства, у 2014 році курс гривні знизився приблизно на 11%, і ймовірність примусової девальвації гривні суттєво підвищилася. «Оскільки більше половини державного боргу складають валютні зобов'язання, значна девальвація національної валюти може ще більше послабити здатність уряду обслуговувати та погашати боргові зобов'язання. Потенційні масштаби девальвації також зросли, беручи до уваги заходи уряду з підтримки валютного курсу: тільки в січні 2014 р. НБУ витратив на підтримку національної валюти 1,7 млрд дол. валютних резервів», - йдеться повідомленні агентства.

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Середньозважений курс на міжбанківському валютному ринку в четвер, 20 лютого, знизився на 5 копійок і становив 8,838 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, офіційний показник, закладений при розрахунку держбюджету на 2014 рік становить 8,4-8,5 грн за долар. Водночас на міжбанківському валютному ринку України за січень 2014 року курс гривні щодо долара знизився на 5,5%, тоді як за весь 2013 рік гривня подешевшала лише на 2%. 5 лютого до відкриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США встановилися на рівні 9,0/9,4 грн/дол., таким чином, вартість долара підвищилася на 14% і досягла максимального значення з грудня 2008 року.

Національний банк України з 7 лютого перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, і тепер офіційний курс гривні щодо долара США встановлюється на підставі середньорічного курсу на міжбанківському ринку.