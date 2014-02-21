У Нацбанку достатньо ресурсів для підтримки ліквідності банків - глава НБУ
Ресурсів достатньо для того, щоб банки своєчасно виконували зобов'язання перед своїми клієнтами.
Національний банк України володіє достатніми ресурсами для надання банкам ліквідності, для того щоб вони своєчасно виконували зобов'язання перед своїми клієнтами, йдеться в повідомленні голови Нацбанку Ігоря Соркіна.
«Ми працюємо над додатковими інструментами надання своєчасної ліквідності банкам для того, щоб вони своєчасно виконували свої зобов'язання перед клієнтами. У Національного банку достатньо ресурсів для забезпечення безперебійного підкріплення банків коштами в національній валюті на всій території України», - сказав Соркін.
За його словами, головний пріоритет Національного банку - захист інтересів вкладників і стабільність банківської системи України.
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Голова Нацбанку також зазначив, що, незважаючи на складні умови, Національний банк України і банківська система працюють у звичайному режимі.
Як повідомляв УНІАН, з 19 лютого робота відділень банків у центрі Києва тимчасово припинена до особливого розпорядження і до стабілізації ситуації в центрі столиці. За інформацією банків, інші підрозділи працюють у штатному режимі, банківські операції проводяться без змін і клієнти можуть звертатися до інших відділень.
20 лютого про рішення перевести всі відділення банку в Києві на скорочений режим роботи повідомив UniCredit Bank, пояснюючи свої дії обстановкою, що склалася.
У штатному режимі працюють всі підрозділи «ПриватБанку», крім декількох відділень в епіцентрі конфліктів, і банк рекомендував громадянам з міркувань безпеки використовувати дистанційні сервіси, які дають змогу здійснювати операції, не виходячи з дому та офісу.