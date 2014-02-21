У Нацбанку достатньо ресурсів для підтримки ліквідності банків - глава НБУ

Національний банк України володіє достатніми ресурсами для надання банкам ліквідності, для того щоб вони своєчасно виконували зобов'язання перед своїми клієнтами, йдеться в повідомленні голови Нацбанку Ігоря Соркіна.

«Ми працюємо над додатковими інструментами надання своєчасної ліквідності банкам для того, щоб вони своєчасно виконували свої зобов'язання перед клієнтами. У Національного банку достатньо ресурсів для забезпечення безперебійного підкріплення банків коштами в національній валюті на всій території України», - сказав Соркін.

За його словами, головний пріоритет Національного банку - захист інтересів вкладників і стабільність банківської системи України.

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Голова Нацбанку також зазначив, що, незважаючи на складні умови, Національний банк України і банківська система працюють у звичайному режимі.

Як повідомляв УНІАН, з 19 лютого робота відділень банків у центрі Києва тимчасово припинена до особливого розпорядження і до стабілізації ситуації в центрі столиці. За інформацією банків, інші підрозділи працюють у штатному режимі, банківські операції проводяться без змін і клієнти можуть звертатися до інших відділень.

20 лютого про рішення перевести всі відділення банку в Києві на скорочений режим роботи повідомив UniCredit Bank, пояснюючи свої дії обстановкою, що склалася.

У штатному режимі працюють всі підрозділи «ПриватБанку», крім декількох відділень в епіцентрі конфліктів, і банк рекомендував громадянам з міркувань безпеки використовувати дистанційні сервіси, які дають змогу здійснювати операції, не виходячи з дому та офісу.

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