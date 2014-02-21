В асоціації «ЕМА» розповіли, чому обмежено зняття готівки в банкоматах

Введення банками обмежень на зняття готівки в банкоматах останнім часом не пов'язано з проблемами ліквідності, прокоментувала УНІАН Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем «ЕМА».

«Протягом останнього тижня збільшилася кількість повідомлень у ЗМІ про введення обмежень (лімітів) на суми видаткових операцій у банкоматах українських банків. Враховуючи політичну кризу в Україні, відповідні заходи банків для забезпечення безпеки рахунків клієнтів невірно розуміються як прояв проблем ліквідності», - йдеться в повідомленні асоціації.

Згідно з останніми даними асоціації, найбільш «економічно ефективним» і привабливим способом шахрайства в Україні є банкоматний скімінг - зчитування інформації з платіжної карти за допомогою спеціальних накладок на банкомат. Загальна кількість банкоматів України, на яких у 2013 році були зафіксовані скімінг-інциденти, зросла в 4 рази порівняно з 2012 роком.

Асоціація підкреслює, що з урахуванням наявних інструментів для попередження даного виду шахрайства банки вибрали як найбільш оптимальні та зручні для клієнтів моніторинг операцій у банкоматах, SMS-інформування клієнтів, послугу зміни ПІН-коду в банкоматах і встановлення лімітів проведення видаткових операцій у банкоматах на суми та регіони.

Також асоціація зазначила, що ліміти на операції в банкоматах встановлює банк, що випускає карту, а не обслуговує банкомат, і цей ліміт переглядається при зверненні клієнта до свого обслуговуючого банку.

За інформацією асоціації, протягом січня-лютого 2014 зростання кількості звернень клієнтів із проблемних ситуацій, пов'язаних зі скімінгом, не спостерігається, що підтверджує ефективність співпраці членів платіжних систем із протидії банкоматному шахрайству.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого в Києві відновилося протистояння правоохоронців і мітингувальників, що призвело до масової загибелі людей. З міркувань безпеки роботу відділень банків у центрі Києва було тимчасово призупинену. Також банки почали встановлювати обмеження на зняття готівки в банкоматах, а в магазинах почали виникати проблеми з оплатою картами через платіжні термінали.

За інформацією банкірів, обмеження в банкоматах пов'язані з активізацією кібершахраїв, а технічні проблеми з платіжними терміналами та банкоматами зумовлені перевантаженням мережі.

*** Ліквідність банку - здатність банку забезпечити своєчасне та повне виконання своїх зобов'язань.

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