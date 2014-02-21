Банкіри закликають клієнтів не піддаватися паніці

Один з найбільших українських банків - банк «Надра» закликає не піддаватися паніці і перевіряти інформацію про діяльність будь-якого з українських банків, поширювану третіми особами.

«Банківські установи по всій країні продовжують функціонувати у штатному режимі: відділення здебільшого працюють за затвердженим графіком, припинена робота тільки тих з них, які знаходяться в епіцентрі подій», - йдеться у зверненні банку, текстом якого володіє УНІАН.

У повідомленні наголошується, що українська банківська система вже не раз доводила свою здатність справлятися з будь-якими ринковими стресами.

«Українські банки впораються і цього разу, але при цьому ми сподіваємося на ваше розумне і адекватне сприйняття ситуації, готовність аналізувати інформацію і на конструктивну співпрацю», - наголошується у зверненні.

Банк підкреслив, що вся оперативна офіційна інформація для клієнтів про роботу його підрозділів і нововведення на банківському ринку публікується на інформаційних ресурсах.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого в Києві відновилося протистояння правоохоронців і мітингувальників, що призвело до масової загибелі людей. З міркувань безпеки робота відділень банків у центрі Києва була тимчасово припинена. Також банки стали встановлювати обмеження на зняття готівки в банкоматах, а в магазинах стали виникати проблеми з оплатою картами через платіжні термінали.

За інформацією банкірів, обмеження в банкоматах пов'язані з активізацією кібершахраїв, а технічні проблеми з платіжними терміналами і банкоматами зумовлені перевантаженням мережі.

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