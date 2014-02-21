Відтік інвестицій з країн, що розвиваються, досяг рекорду - Світовий банк

Світовий банк в січні зафіксував рекордний відтік інвестицій з країн, що розвиваються. Даний показник склав $12,2 млрд. Про це йдеться в лютневій доповіді Світового банку Financial markets outlook.

Показник є рекордним, враховуючи його значення з серпня 2011 року. При цьому обсяг відтоку інвестицій на $2,8 млрд менше відтоку за весь 2013 рік, коли з ринків було виведено близько $15 млрд, передає «Газета.Ru».

Експерти Всесвітнього банку оцінили відтік з ринку суверенних облігацій країн, що розвиваються, за підсумками січня поточного року в $4,6 млрд. На думку Світового банку, причиною збільшення відтоку є страх інвесторів перед можливими ризиками. «Результатом стала масштабна розпродаж ризикових активів», - говориться в доповіді.

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