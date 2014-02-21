UniCredit Bank обмежив зняття грошей у банкоматах

UniCredit Bank на 24 лютого обмежив суму зняття готівкових коштів у банкоматі на рівні 1,5 тис. грн, повідомив банк на офіційному сайті.

«Для того щоб надати можливість всім своїм клієнтам отримати доступ до готівки, UniCredit Bank обмежив на 24 лютого операції з переведення в готівку в банкоматах. Згідно з рішенням правління банку, суму зняття готівкових коштів у банкоматі на одну карту встановлено на рівні 1500 грн на добу», - йдеться в повідомленні банку.

Банк зазначає, що такі дії спрямовані на те, щоб всі клієнти банку могли скористатися послугами банкомату.

Як повідомляв УНІАН, банк «Надра» тимчасово встановив добовий ліміт на зняття готівки в банкоматах на рівні 4 тис. грн; входять до групи найбільших "Альфа-Банк" і "ВТБ Банк" повідомили про тимчасове запровадження обмежень на зняття готівки в банкоматах. Зазначені обмеження пов'язані з активізацією кібершахраїв і запроваджуються для підвищення безпеки обслуговування клієнтів.

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