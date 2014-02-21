ВВП Білорусі в січні знизився на 1,1%

Про це УНІАН повідомили в Національному статистичному комітеті Білорусі.

Зокрема, виробництво промислової продукції в січні 2014 знизилося на 7,2 % до 5,4 млрд дол (в еквіваленті). Запаси готової продукції становили 3,3 млрд дол., або 78,2 % проти середньомісячного обсягу промвиробництва (у січні 2013 року - 67,9 %). Питома вага інноваційної продукції в загальному обсязі відвантаженої продукції становила 15,1 %.

Випуск сільгосппродукції господарствами всіх категорій скоротився на 2,8 % до 531,4 млн дол., сільгоспорганізаціями - на 1,7 % до 493,3 млн дол.

Інвестиції в основний капітал знизилися на 0,4 % до 943, 8 млн дол. Перевезення вантажів - зменшилися на 6,2 % до 33 млн тонн, роздрібний товарообіг збільшився на 13,6 % і становив 2,2 млрд дол., оптовий - на 3,4% до 3,8 млрд дол.

Довідка УНІАН. Річний прогноз зростання ВВП у Білорусі становить 3,3%. Інфляція за січень 2014 становила 1,6%.

Читайте такожУ Білорусі інфляція становила 1,6%