«ПриватБанк» тимчасово обмежує обсяг зняття готівки в банкоматах на рівні 3 тис. грн на добу, з метою забезпечення безперебійного поповнення банкоматної мережі і норм безпеки, повідомила УНІАН прес-служба банку.

«Для забезпечення доступу до послуги одержання готівки в банкоматній мережі максимальній кількості клієнтів «ПриватБанк» з 21 лютого вводить тимчасовий порядок, згідно з яким обсяг зняття готівки в банкоматах встановлюється на рівні 3 тис. грн на добу», - говориться в повідомленні.

Прес-служба уточнює, що тимчасові обмеження суми одержання готівки через банкомати дозволять забезпечити безперебійне поповнення банкоматної мережі готівковими коштами з урахуванням необхідних технічних вимог і норм безпеки.

«Ми в режимі онлайн стежимо за наповненням кожного банкомату, і інкасатори у всіх регіонах сьогодні працюють в режимі максимального навантаження. У банку створено достатній запас готівкових коштів для забезпечення роботи в режимі пікових навантажень», - говориться в повідомленні.

Також повідомляється, що безготівкові розрахунки клієнтів за допомогою пластикових карт у торговій мережі та інтернет-банку «Приват24» здійснюються без жодних обмежень.

Як повідомляв УНІАН, низка банків встановили тимчасові обмеження на зняття готівки в банкоматах. Зокрема, на поточному тижні про такі обмеження повідомили банки «Надра», UniCredit Bank, «Альфа-банк» і «ВТБ Банк». За інформацією банкірів, обмеження в банкоматах пов'язані з активізацією кібершахраїв, а технічні проблеми з платіжними терміналами і банкоматами обумовлені перевантаженням мережі.

Згідно із заявою Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЕМА», введення банками обмежень на зняття готівки в банкоматах останнім часом обумовлене заходами щодо попередження шахрайства, найбільш поширеним видом якого в Україні є банкоматний скімінг – зчитування інформації з платіжної карти за допомогою спеціальних накладок на банкомат.

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