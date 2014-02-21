Долар залишився на рівні 9,18 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США на міжбанківському валютному ринку України відкрилися триваючим зростанням котирувань - до 9,045/9,110. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях - 9,1500/9,1800.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2521/77, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2540/70. До закриття торгів ціни піднялися 0,2560/85. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 35.8635 (+0.0240).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3705/1,3725. Ринок євро-гривні відкрився наступними індикативними котируваннями - 12,3335/12,6095, до 12:00 ціни пішли вгору 12,4110/12,6205. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH встановилися на рівні 12,5425/12,5880.