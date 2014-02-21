Мінфін РФ підтвердив заморожування кредитування України

Росія вирішила відкласти виділення другого траншу кредиту Україні в розмірі двох мільярдів доларів до стабілізації політичної обстановки в країні. Про це глава Мінфіну РФ Антон Силуанов заявив в інтерв'ю Bloomberg, передає Лента.ru.

Він зазначив, що в сформованій ситуації незрозуміло, як кредитні ресурси будуть використовуватися і повертатися. «Потрібно дочекатися прояснення і стабілізації ситуації», - сказав Силуанов.

Заява міністра фінансів стала першим офіційним підтвердженням того, що Москва відклала виділення кредитів Києву. З цього питання 19 лютого висловлювався також прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, але він не зміг уточнити, чи прийнято рішення про заморожування кредитування України.

Перші повідомлення про те, що Росія, можливо, припинила виділення позик Києву, з'явилися 19 лютого. Цього дня Ірландська фондова біржа (ISE), де розміщуються українські держоблігації, скасувала прийняте за два дні до цього рішення про лістинг бондів України. Керівництво майданчика пояснило, що 17 лютого папери були зареєстровані помилково. 21 лютого на біржі з'явилося повідомлення, що лістинг скасували, так як українська влада відмовилися від випуску бондів.

Москва планувала виділити Україні другий транш у розмірі двох мільярдів доларів найближчими днями. Рішення про скасування фінансування було прийнято на тлі зіткнень опозиціонерів з правоохоронцями в Києві, у яких загинули 77 осіб.

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