Клименко: надходження в бюджет проходять в умовах «відкладених ризиків»

Динаміка податкових платежів до місцевих і державного бюджетів залишається ритмічної і поки тривожних тенденцій не спостерігається, але реакція бізнесу на політичну та економічну ситуацію в країні проявиться через 2-3 місяці, що є "відкладеним ризиком".



Про це в ефірі одного з всеукраїнських телеканалів заявив в.о. міністра доходів і зборів України Олександр Клименко, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів .

«Платежі до місцевих і державного бюджету надходять ритмічно, їх динаміка залишається такою самою, яку ми мали у грудні і січні. І ми сьогодні говоримо, що поки немає якихось тривожних для нас тенденцій », - цитує прес-служба міністра.

При цьому Клименко підкреслив, що співробітники Міндоходів постійно відстежують, як бізнес реагує на політичну та економічну ситуацію. «Це є відстроченим ризиком для України», - сказав Клименко, додавши, що реакцію бізнесу буде видно через 2-3 місяці.

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Як повідомляв УНІАН, на початку лютого очільник Міндоходів заявив, що податкові та митні надходження до державного бюджету України у січні 2014 року, незважаючи на політичну кризу, відповідають торішнім показникам за аналогічний період. За даними Міндоходів, надходження до державного бюджету в січні адекватні показникам минулого року - 23,8 млрд грн. У соціальних фондів направлено 13,8 млрд грн єдиного соціального внеску.

На 2014 рік надходження до загального фонду заплановані на рівні 360,7 млрд грн, що на 55,6 млрд грн, або на 18,2%, більше, ніж у 2013 році. Зокрема, митні платежі передбачається збільшити на третину, податкові збори - на 11,5 %.

При цьому Клименко зазначив, що загалом і в цілому показники бюджету-2014 є досить напруженими, і таке зростання надходжень можливе у разі виконання двох умов: досягнення показників розвитку економіки, закладених під час розрахунку бюджету, і успішна детінізація економіки.