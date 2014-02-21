«Ощадбанк» тимчасово обмежив зняття готівки для клієнтів інших банків

Державний «Ощадбанк» працює в звичайному режимі, не знижував і не планує знижувати розмірів лімітів на зняття готівки з платіжних карт для своїх клієнтів, але тимчасово встановив ліміт на зняття готівки для клієнтів інших банків у розмірі 500 грн, повідомила УНІАН прес-служба банку.

«Банк не знижував і не планує знижувати розмірів лімітів на зняття готівки з платіжних карт своїх клієнтів. Єдине обмеження, яке на сьогодні тимчасово було встановлено, - ліміт на зняття готівки для клієнтів інших банків у розмірі 500 гривень, що зумовлено збільшенням попиту з боку населення на готівкові кошти», - йдеться в повідомленні банку.

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За інформацією банку, його відділення по всій країні працюють за звичайним графіком, за винятком двох київських відділень, розташованих в самому центрі міста, які тимчасово закриті. Банк виконує всі свої зобов'язання перед клієнтами своєчасно і в повному обсязі.

Також повідомляється, що для безперебійного забезпечення банкоматної мережі готівкою інкасація банку працює в посиленому режимі, а більше 10 тис. терміналів фінустанови, встановлені в торгово-сервісних підприємствах, приймають до оплати картки міжнародних платіжних систем і національну карту. Фахівці банку докладають максимум зусиль для того, щоб клієнти не відчували жодних незручностей в отриманні банківських послуг.

Як повідомляв УНІАН, ряд банків в Україні встановили тимчасові обмеження на зняття готівки в банкоматах. Зокрема, поточного тижня про такі обмеження повідомили банки «Надра», UniCredit Bank, «Альфа-Банк», «ВТБ Банк» і «ПриватБанк». За інформацією банкірів, обмеження в банкоматах пов'язані з активізацією кібершахраїв, а технічні проблеми з платіжними терміналами та банкоматами зумовлені перевантаженням мережі.

Згідно із заявою Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЕМА», запровадження банками обмежень на зняття готівки в банкоматах останнім часом зумовлено заходами щодо попередження шахрайства, найбільш поширеним видом якого в Україні є банкоматний скімінг - зчитування інформації з платіжної карти за допомогою спеціальних накладок на банкомат.

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