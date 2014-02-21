Нацбанк удвічі знизив вимоги до обов'язкових резервів

Національний банк України з метою створення умов для своєчасного виконання банками зобов'язань перед вкладниками, прийняв додаткові заходи для підтримки ліквідності банківської системи, зокрема, вдвічі скоротив норматив резервування коштів на окремому коррахунку - з 40 до 20%, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, дана міра міститься в постанові правління НБУ №86 від 21 лютого.

«Підвищений емоційний фон в країні викликає ситуативне збільшення попиту на ліквідні засоби, у тому числі на готівку. З метою створення умов для стабільної діяльності банків та своєчасного виконання ними законних вимог вкладників та інших кредиторів, Національний банк України прийняв додаткові заходи по підтримці ліквідності банківської системи», - йдеться в повідомленні регулятора.

Таким чином, згідно з постановою, сума коштів, які банки не могли використовувати для поточних потреб, зменшується вдвічі.

Постанова також передбачає зменшення мінімального щоденного обсягу обов'язкових резервів з 60% до 50% від їх об'єму та скасування з 21 лютого обмежень щодо кількості можливих звернень банків за кредитами рефінансування овернайт. До прийняття постанови № 86 банки могли звернутися до НБУ за кредитами рефінансування овернайт під забезпечення не більше двох разів на тиждень, за кредитами овернайт без забезпечення - не більше одного разу в тиждень.

За словами директора генерального департаменту грошово-кредитної політики Олени Щербакової, норми постанови дозволять створити для банківської системи додаткові буфери ліквідності.

"За рахунок цього в короткостроковій перспективі банки зможуть ефективно нівелювати емоційні ринкові сплески, в тому числі пов'язані з ситуативним зростанням попиту на готівкові кошти. Надалі нові можливості можуть бути використані банками для активізації своєї кредитної діяльності", - цитує прес-служба слова Щербакової.

Вона також зазначила, що прийняті рішення відповідають рекомендаціям міжнародних фінансових організацій, зокрема МВФ, щодо вдосконалення операційної структури монетарної політики та механізмів регулювання грошово-кредитного ринку.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України володіє достатніми ресурсами для надання банкам ліквідності, для того щоб вони своєчасно виконували зобов'язання перед своїми клієнтами, йдеться в повідомленні голови Нацбанку Ігоря Соркіна.

«Ми працюємо над додатковими інструментами надання своєчасної ліквідності банкам для того, щоб вони вчасно виконували свої зобов'язання перед клієнтами. У Національного банку достатньо ресурсів для забезпечення безперебійного підкріплення банків грошовими коштами в національній валюті на всій території України», - сказав Соркін.