«Промінвестбанк» також ввів ліміт на зняття готівки

«Промінвестбанк» вводить тимчасові обмеження на зняття готівки з платіжних карт у зв'язку з частими спробами шахрайства, повідомляється на сайті банку.



«Добовий ліміт зняття становить 2000 грн для масових карт і 6000 грн для карт Visa Gold MasterCard Gold. Це тимчасовий захід, спрямований на захист інтересів клієнтів. Безготівкові операції із застосуванням платіжних карт проводяться без будь-яких обмежень за сумою», - йдеться у повідомленні банку.

Також повідомляється, що банкомати банку в Києві та інших містах працюють у штатному режимі, і їх підкріплення грошима проводиться службою інкасації банку без будь-яких перебоїв або затримок.

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Як повідомляв УНІАН, низка банків в Україні встановила тимчасові обмеження на зняття готівки в банкоматах. Зокрема, поточного тижня про такі обмеження повідомили банки «Надра», UniCredit Bank, «Альфа-Банк», «ВТБ Банк», «ПриватБанк» і «Ощадбанк». За інформацією банкірів, обмеження в банкоматах пов'язані з активізацією кібершахраїв, а технічні проблеми з платіжними терміналами та банкоматами зумовлені перевантаженням мережі.

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Згідно із заявою Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЕМА», введення банками обмежень на зняття готівки в банкоматах останнім часом зумовлено заходами щодо попередження шахрайства, найбільш поширеним видом якого в Україні є банкоматний скімінг - зчитування інформації з платіжної карти за допомогою спеціальних накладок на банкомат.

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