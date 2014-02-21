«Сбербанк Росії» тимчасово обмежує кредитування в Україні

Дочірній банк «Сбербанку Росії» в Україні з 20 лютого призупинив видачу кредитів фізичним та юридичним особам, які не були раніше клієнтами банку, передає РІА-Новини.

«Ми забезпечуємо майже всі види операцій, ми трошки пригальмували активні операції - не видаємо тимчасово кредити, всі інші операції ми робимо і будемо робити надалі. Звичайно, ми не все кредитування призупинили, а те, що називається «клієнтів» з вулиці», - наводяться в повідомленні слова глави банку Германа Грефа.

Він підтвердив, що з 211 відділень банку в Україні тимчасово закриті три відділення в центрі Києва. За словами Грефа, банк працює в штатному режимі, ситуація знаходиться під контролем. Не було зафіксовано жодного акту вандалізму щодо відділень банку, жоден співробітник не постраждав.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого в Києві відновилося протистояння правоохоронців і мітингувальників, що призвело до масових жертв серед громадян і правоохоронців.

19 лютого прибутковість єврооблігацій України з погашенням у 2014 році під впливом політичних подій в країні зросла до 32%, що є максимальним значенням за всю історію торгів цими паперами.

Тривають заворушення на валютному ринку, у зв'язку з чим Нацбанк ввів ряд обмежень щодо операцій з рахунками клієнтів на покупку валюти.

Ряд банків в Україні встановили тимчасові обмеження на зняття готівки в банкоматах. За інформацією банкірів, обмеження в банкоматах пов'язані з активізацією кібершахраїв, а технічні проблеми з платіжними терміналами і банкоматами зумовлені перевантаженням мережі.

Сьогодні, 21 лютого, служба кредитних рейтингів Standard & poor's знизила довгостроковий кредитний рейтинг України за зобов'язаннями в іноземній валюті з «ССС+» до «ССС» з негативним прогнозом. На думку агентства, продовження надання фінансової допомоги з боку Росії стає все більш невизначеним і можливий дефолт уряду України за зобов'язаннями в іноземній валюті.