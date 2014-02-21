Китайський юань показав найслабшу динаміку з 2011 року
Курс китайського юаня до долара знизився до позначки 6,1176 за долар
Курс китайського юаня до долара знизився сьогодні ще на 30 пунктів до позначки 6,1176 за долар. Таким чином, валюта КНР показує найгіршу тижневу динаміку з вересня 2011 року, передає Вести.Экономика.
Причиною тиску на юань стали слабкі макроекономічні дані, зокрема вчора вийшла вкрай слабка статистика ділової активності в виробничому секторі.
Однак про злам тренду поки говорити рано, пише місцеве видання China Securities Journal. Цілком можливо, що в першій половині року юань буде схильний до підвищеної волатильності, але в кінці року може отримати підтримку на тлі відновлення західних економік.
Очікування ринку на подальше ослаблення також не істотні. Безпоставкові форвардні контракти знизилися на 0,7% до 6,1335 юанів за долар.
Тобто вони торгуються з дисконтом до спот-ринку лише в 0,7%.
Волатильність валютного курсу юаня тим часом показала на цьому тижні максимальний за три місяці стрибок. Показник зріс на 0,16% до 1,21%. Сьогодні зростання склало 0,1%.
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