Китайський юань показав найслабшу динаміку з 2011 року

Курс китайського юаня до долара знизився сьогодні ще на 30 пунктів до позначки 6,1176 за долар. Таким чином, валюта КНР показує найгіршу тижневу динаміку з вересня 2011 року, передає Вести.Экономика.

Причиною тиску на юань стали слабкі макроекономічні дані, зокрема вчора вийшла вкрай слабка статистика ділової активності в виробничому секторі.

Однак про злам тренду поки говорити рано, пише місцеве видання China Securities Journal. Цілком можливо, що в першій половині року юань буде схильний до підвищеної волатильності, але в кінці року може отримати підтримку на тлі відновлення західних економік.

Очікування ринку на подальше ослаблення також не істотні. Безпоставкові форвардні контракти знизилися на 0,7% до 6,1335 юанів за долар.

Тобто вони торгуються з дисконтом до спот-ринку лише в 0,7%.

Волатильність валютного курсу юаня тим часом показала на цьому тижні максимальний за три місяці стрибок. Показник зріс на 0,16% до 1,21%. Сьогодні зростання склало 0,1%.

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