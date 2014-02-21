Україна ще може уникнути дефолту - експерт

Україна ще може уникнути дефолту, якщо буде призначено новий уряд професіоналів, який буде здатний здійснити непрості, непопулярні, але необхідні для української економіки реформи. Таку думку висловив у коментарі УНІАН доктор економічних наук, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко.

«Навіщо доводити країну до дефолту? Може, відразу сформувати уряд професіоналів? Ще є шанс уникнути дефолту, але він зникає буквально з кожним днем», - сказав експерт.

На думку Савченка, дефолт може наступити вже в найближчі місяці, якщо уряд не змінить свою політику.

«Якщо якість нашої економічної і монетарної політики радикально не зміниться, то дефолт може наступити протягом найближчих місяців», - вважає Савченко.

За його словами, новому уряду, який може бути сформований найближчим часом, доведеться перший час працювати всупереч бажанням народу.

«Політикам важливо зрозуміти: їм краще не йти в жоден уряд... Всі рішення в перший рік їхньої роботи не сприйматимуться населенням. Це і плаваючий обмінний курс, і підвищення цін на газ, і підвищення пенсійного віку, і скасування всіх спеціальних пенсійних систем, і скорочення витрат бюджету на 50-60 млрд гривень, насамперед за рахунок скорочення кількості працівників міністерств і відомств у 2-4 рази. І головне - ліквідація всіх корупційних схем», - наголосив Савченко.

При цьому він пояснив, що дефолт країни - це неможливість обслуговувати її суверенні кредити, після чого втрачається довіра до країни з боку інвесторів і торгових партнерів.

«Після оголошення дефолту уряд і центральний банк перестають виплачувати як відсотки, так і тіло кредитів. Після цього збираються кредитори і починаються переговори про реструктуризацію боргів. Як правило, частина боргів списується, а відсотки за ними знижуються. Здавалося б, нічого страшного. Однак після дефолту втрачається будь-яка довіра до країни з боку не тільки інвесторів, а й торгових партнерів. Мало того, після дефолту країни можуть настати дефолти державних компаній, наприклад «Нафтогазу», а також великих приватних компаній і банків», - вважає експерт.

При цьому, за його словами, через дефолт різко знижуються темпи ВВП і доходи населення. «У нашому випадку можна говорити про 5-7 %. Крім того, знецінюється національна валюта і посилюється інфляція. Мінімум рік, а іноді й 2-3 роки, країна не розвиватиметься , а боротися з кризами», - зазначив Савченко.

Разом з тим, на думку експерта, якщо настане дефолт, докорінно зміниться керівництво уряду і Національного банку України, буде проведено ряд реформ.

«Щоб врятувати економіку після дефолту, потрібно докорінно змінити керівництво уряду і НБУ, призначити на ключові посади професіоналів, доручити їм провести переговори з кредиторами і, найголовніше, провести радикальні (не популістські і не популярні) економічні реформи. Такі реформи дадуть змогу отримати значні кредити від МВФ, Світового банку, Європейського інвестиційного банку, а також ЄС», - зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, служба кредитних рейтингів Standard & Poor's знизила довгостроковий кредитний рейтинг України за зобов'язаннями в іноземній валюті з «ССС+» до « СС» з негативним прогнозом. На думку агентства, продовження надання фінансової допомоги з боку Росії стає все більш невизначеним і можливий дефолт уряду України за зобов'язаннями в іноземній валюті.

Разом з тим, експерти в коментарях УНІАН висловили думку, що дефолт не є смертним вироком, однак буде потрібен час і зусилля для відновлення довіри партнерів та інвесторів до української економіки.