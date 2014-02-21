Україна ще може уникнути дефолту - експерт
"Навіщо доводити країну до дефолту? Може, відразу сформувати уряд професіоналів?"
Україна ще може уникнути дефолту, якщо буде призначено новий уряд професіоналів, який буде здатний здійснити непрості, непопулярні, але необхідні для української економіки реформи. Таку думку висловив у коментарі УНІАН доктор економічних наук, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко.
«Навіщо доводити країну до дефолту? Може, відразу сформувати уряд професіоналів? Ще є шанс уникнути дефолту, але він зникає буквально з кожним днем», - сказав експерт.
На думку Савченка, дефолт може наступити вже в найближчі місяці, якщо уряд не змінить свою політику.
«Якщо якість нашої економічної і монетарної політики радикально не зміниться, то дефолт може наступити протягом найближчих місяців», - вважає Савченко.
За його словами, новому уряду, який може бути сформований найближчим часом, доведеться перший час працювати всупереч бажанням народу.
«Політикам важливо зрозуміти: їм краще не йти в жоден уряд... Всі рішення в перший рік їхньої роботи не сприйматимуться населенням. Це і плаваючий обмінний курс, і підвищення цін на газ, і підвищення пенсійного віку, і скасування всіх спеціальних пенсійних систем, і скорочення витрат бюджету на 50-60 млрд гривень, насамперед за рахунок скорочення кількості працівників міністерств і відомств у 2-4 рази. І головне - ліквідація всіх корупційних схем», - наголосив Савченко.
При цьому він пояснив, що дефолт країни - це неможливість обслуговувати її суверенні кредити, після чого втрачається довіра до країни з боку інвесторів і торгових партнерів.
«Після оголошення дефолту уряд і центральний банк перестають виплачувати як відсотки, так і тіло кредитів. Після цього збираються кредитори і починаються переговори про реструктуризацію боргів. Як правило, частина боргів списується, а відсотки за ними знижуються. Здавалося б, нічого страшного. Однак після дефолту втрачається будь-яка довіра до країни з боку не тільки інвесторів, а й торгових партнерів. Мало того, після дефолту країни можуть настати дефолти державних компаній, наприклад «Нафтогазу», а також великих приватних компаній і банків», - вважає експерт.
При цьому, за його словами, через дефолт різко знижуються темпи ВВП і доходи населення. «У нашому випадку можна говорити про 5-7 %. Крім того, знецінюється національна валюта і посилюється інфляція. Мінімум рік, а іноді й 2-3 роки, країна не розвиватиметься , а боротися з кризами», - зазначив Савченко.
Разом з тим, на думку експерта, якщо настане дефолт, докорінно зміниться керівництво уряду і Національного банку України, буде проведено ряд реформ.
«Щоб врятувати економіку після дефолту, потрібно докорінно змінити керівництво уряду і НБУ, призначити на ключові посади професіоналів, доручити їм провести переговори з кредиторами і, найголовніше, провести радикальні (не популістські і не популярні) економічні реформи. Такі реформи дадуть змогу отримати значні кредити від МВФ, Світового банку, Європейського інвестиційного банку, а також ЄС», - зазначив експерт.
Як повідомляв УНІАН, служба кредитних рейтингів Standard & Poor's знизила довгостроковий кредитний рейтинг України за зобов'язаннями в іноземній валюті з «ССС+» до « СС» з негативним прогнозом. На думку агентства, продовження надання фінансової допомоги з боку Росії стає все більш невизначеним і можливий дефолт уряду України за зобов'язаннями в іноземній валюті.
Разом з тим, експерти в коментарях УНІАН висловили думку, що дефолт не є смертним вироком, однак буде потрібен час і зусилля для відновлення довіри партнерів та інвесторів до української економіки.