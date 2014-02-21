Мінфін Кіпру пом'якшив контроль над банківськими операціями всередині країни.

Згідно з прийнятим Міністерством фінансів республіки постановою, знімаються всі обмеження на строкові вклади. Крім цього підвищуються дозволені обсяги банківських операцій без пред'явлення відповідних документів для фізичних осіб з 15 тис. євро до 20 тис. євро для юридичних осіб з 75 тис. євро до 100 тис. євро, передає ИТАР-ТАСС.

Ослаблення заходів контролю не зачепили обмежень на зняття грошей у банкоматах країни (не більше 300 євро на добу для громадян і не більше 500 - для компаній і організацій), а також вільного вивозу за межі країни понад 3 тисяч євро. Як і раніше не дозволяється переводити в готівку чеки. Зберігається жорсткий контроль за іноземними операціями.

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Жорсткий контроль за рухом капіталу був введений на Кіпрі в кінці березня 2013 року після рішення Єврогрупи про "стрижку" депозитів в провідних банках країни в обмін на надання владі антикризової допомоги в розмірі 10 млрд євро. Заходи щодо обмеження банківських операцій були необхідні для запобігання виведення власниками коштів зі своїх рахунків за кордон. Такі заходи, які були застосовані вперше в історії Євросоюзу, завдали колосального удару діловій активності в країні і призвели до різкого спаду в економіці та зростанню безробіття.