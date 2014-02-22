У Британії профіцит бюджету становив 4,7 млрд фунтів

Профіцит британського бюджету у січні становив 4,7 млрд фунтів стерлінгів, повідомляє Управління національної статистики (ONS), передає Вести.Экономика.

Це менше 6 млрд фунтів стерлінгів, зафіксованих рік тому, що зумовлено зростанням державних витрат.

За весь фінансовий рік обсяг позик склав 90,7 млрд фунтів стерлінгів, що на 4 млрд фунтів менше, ніж роком раніше.

Загальний обсяг державного боргу становив 1,74 трлн, що еквівалентно 74,6% ВВП Британії.

Однак це лише попередні дані, які ще варто перевірити. Статистика не включає кошти, виділені для порятунку збиткових банків.

Січень традиційно є місяцем, коли фіксують рекордно високий профіцит, оскільки податкові надходження різко збільшуються.

Протягом інших місяців року уряд змушений позичати кошти, щоб покрити свої витрати.

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