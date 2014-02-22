В Австралії проходить фінансовий саміт G20

Роль приватного сектору в стимулюванні зростання світової економіки, прозорість оподаткування та інвестиції в інфраструктуру - основні теми порядку денного міністерського засідання "фінансової двадцятки", яке відкривається в сьогодні в Сіднеї, передає ИТАР-ТАСС.

За словами міністра фінансів Австралії Джо Хокі, країна-господиня має намір запропонувати учасникам "великої двадцятки" "простий, короткий і чіткий порядок - необхідно вирішити, як стимулювати глобальне економічне зростання і як зробити національні економіки більш стійкими до можливих кризових коливань".

"Деякі люди досі вважають, що їхні уряди знають відповіді на всі питання, але це дуже помилкова думка, - підкреслив Хокі. - Уряди багатьох країн практично вичерпали свої макроекономічні можливості надання державної підтримки розвитку економіки. В цих умовах акцент повинен бути переміщений на стимулювання приватного сектора, у якого гроші є. Однак для того, щоб приватний бізнес дійсно перетворився в локомотив світової економіки, потрібно виробити скоординовану політику його стимулювання". Головними елементами такої політики, на переконання Хокі, є розвиток вільної торгівлі та усунення зайвого державного економічного регулювання.

Як повідомило джерело в російській делегації, порядок денний австралійського головування в G20 в цілому продовжить роботу, яка велася ще на зустрічі в Санкт-Петербурзі. "Цього року рамкову угоду буде орієнтовано на підготовку комплексних стратегій зростання, про які домовилися на саміті минулого року, - сказав він. - Зараз поки йде дискусія на тему, як весь цей процес має бути збудований, як стратегії повинні виглядати, що включати в себе".

У частині обговорення тематики інвестицій співрозмовник агентства нагадав, що раніше була прийнята "дорожня карта" першочергових кроків у цьому напрямку. "Тому зараз будемо в контексті цього плану рухатися", - констатував він, додавши, що "австралійські колеги запропонували зробити більший акцент на питання інвестицій в інфраструктуру".

Крім того, передбачається окрема дискусія з податкової проблематики. Тут мова піде про ініціативи, які протидіють розмиванню податкової бази та міжнародному стандарту обміну податковою інформацією. "Фактично, буде розмова на тему, як ця робота йде, які успіхи і результати у ОЕСР, які є напрацювання, де бачаться проблеми і складнощі", - зауважив співрозмовник агентства.

Міністри фінансів і глави центробанків не обійдуть увагою тематику передбачуваності монетарних політик. Зокрема, нещодавнє рішення ФРС США про скорочення програми кількісного пом'якшення (QE3) вже призвело до відтоку інвесторів з ринків, що розвиваються. "Поки складно сказати, як це все буде виглядати, але ця тема, безумовно, буде обговорюватися, і нам не уникнути запитань і коментарів з боку цілого ряду emerging markets, - підкреслив співрозмовник агентства. - На даний момент у нас немає якогось чіткого розуміння, що будуть досягнуті якісь спеціальні домовленості або взяті зобов'язання, які дозволять звести до мінімуму негативний ефект від цих явищ, але якийсь обмін думками, звичайно ж, відбудеться".

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Джерело підкреслило, що поки це перша міністерська зустріч у рамках "двадцятки" в нинішньому році, тому очікувати якихось конкретних рішень рано, і, оскільки саміт лідерів G20 відбудеться в листопаді, "часу більш ніж достатньо для обговорень і зустрічей".

У сіднейському засіданні "фінансової двадцятки" з різних причин не будуть брати участь міністри фінансів Бразилії, Мексики та ПАР.