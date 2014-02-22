Бразилія скоротить держвидатки на $18,5 млрд

Міністр фінансів Бразилії Гвідо Мантега оголосив про плани уряду країни щодо скорочення державних витрат на $18,5 млрд в 2014 році.

Глава бразильського Мінфіну, раніше скасував поїздку на зустріч фінансових властей G20 в Сіднеї, оголосив про зміну прогнозів щодо темпів зростання ВВП Бразилії на поточний рік, а також намір скоротити держвитрати.

Згідно з переглянутими прогнозами темпи росту ВВП Бразилії в 2014 році становитимуть не 3,8%, як очікувалося раніше, а 2,5%. Крім того, Мантега також оголосив про плани уряду щодо досягнення профіциту бюджету 1,9% від ВВП в 2014 р. Для цього буде потрібно скорочення витрат на $18,5 млрд (44 млрд реалів).

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У 2013 році влада Бразилії скоротила держвидатки на $15,9 млрд (38 млрд реалів). При цьому дефіцит бюджету країни за підсумками 2013 р. досяг рекордного з 2002 р. значення в $66,4 млрд (157,6 млрд реалів).

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