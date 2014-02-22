Романо Проді очолив консультативну раду італійського банку UniCredit

Колишній прем'єр-міністр Італії, екс-голова Єврокомісії Романо Проді став новим президентом міжнародної консультативної ради італійського банку UniCredit, передає ИТАР-ТАСС.

Як зазначається в повідомленні банку, ця посада не передбачає отримання якого-небудь матеріального заохочення.

До Проді цей пост займав колишній глава технічного кабінету Італії і екс-міністр Джуліано Амато, призначений у вересні 2013 року в Конституційний суд республіки.

У Міжнародну консультативну раду, яка займається, зокрема, розробкою міжнародних стратегій банку, традиційно входять відомі політичні діячі та підприємці.

UniCredit - один з найбільших італійських банків, присутній у 17 державах Європи. Мережа банку охоплює ринки близько 50 країн і складається з більш ніж 9 тис. відділень.

