ЄС готовий дати Україні 20 млрд євро після формування нового Кабміну
Допомога піде на "створення кращих умов для економічного майбутнього, щоб підготувати країну до підписання Угоди про асоціацію з ЄС".
Євросоюз готовий дати Україні 20 мільярдів євро фінансової допомоги на проведення реформ після того, як в Києві з'явиться новий уряд.
Про це в ефірі "ТСН-Тиждень" заявив голова комітету з закордонних справ Європейського парламенту Елмар Брок.
"Мені здається, що буде 20 мільярдів євро на столі на проведення реформ, і цю підтримку можна буде надати негайно, для запобігання дефолту", - запевнив Брок.
Він додав, що українцям не варто боятися, що країна залишиться сам на сам з дефолтом.
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За словами Брока, допомога ЄС піде на "створення кращих економічних умов для економічного майбутнього, щоб підготувати країну до підписання Угоди про асоціацію з ЄС".
Як повідомляв УНІАН, міністри закордонних справ Великобританії та Німеччини домовилися підтримати новий уряд України і сприяти виділенню фінансування від Міжнародного валютного фонду, написав глава МЗС Великобританії Вільям Хейг у Twitter.
"Домовився сьогодні з міністром закордонних справ Штайнмаєром підтримати новий уряд в Україні й допомогти з отриманням життєво необхідного фінансування від МВФ", - повідомив він.