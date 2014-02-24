Країни G20 досягли безпрецедентної домовленості щодо підвищення світового ВВП

Міністри фінансів країн G20 домовилися здійснювати політику, яка дозволить підвищити світовий ВВП більш ніж на $2 трлн в найближчі п'ять років. Про це повідомляє «Газета.Ru» з посиланням на Associated Press.

Ця сума еквівалентна підвищення світового ВВП на 2% порівняно з очікуванням у найближчі п'ять років. Така політика також повинна створити десятки мільйонів робочих місць.

Міністр фінансів Австралії Джо Хокей, який приймав зустріч «двадцятки» в Сіднеї, заявив, що така домовленість є «безпрецедентною» для цих країн.