Країни G20 досягли безпрецедентної домовленості щодо підвищення світового ВВП

08:59, 24 лютого 2014
Фінанси
0

G20 домовилися підвищити світовий ВВП на 2% протягом найближчих п'яти років.

G20 договорились осуществлять политику для повышения мирового ВВП более чем на $2 трлн

Міністри фінансів країн G20 домовилися здійснювати політику, яка дозволить підвищити світовий ВВП більш ніж на $2 трлн в найближчі п'ять років. Про це повідомляє «Газета.Ru» з посиланням на Associated Press.

Ця сума еквівалентна підвищення світового ВВП на 2% порівняно з очікуванням у найближчі п'ять років. Така політика також повинна створити десятки мільйонів робочих місць.

Міністр фінансів Австралії Джо Хокей, який приймав зустріч «двадцятки» в Сіднеї, заявив, що така домовленість є «безпрецедентною» для цих країн.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter