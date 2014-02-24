Обвал рубля не припиняється

Банк Росії 21 лютого зрушив кордон плаваючого коридору бівалютного кошика (0,55 долара і 0,45 євро) на 10 копійок вгору - до 35,00-42,00 рубля.

ЦБР в дванадцятий раз зрушує межі коридору в лютому цього року. У попередні рази ЦБР зрушив межі коридору 3, 6, 10, 11, 13, 14, 17, 19 20 лютого на 5 копійок, 4 та 18 лютого - на 10 копійок, передає Investing.com.

У січні ЦБ РФ зсував коридор 14 разів. У грудні 2013 року ЦБ підвищував межі коридору вісім разів, у листопаді - сім разів, у жовтні - один раз, у вересні - три рази, у серпні - шість разів.

В рамках реалізації курсової політики Банк Росії використовує як операційний орієнтир рубльову вартість бівалютного кошика, що складається з 0,45 євро і $0,55. Діапазон допустимих значень рублевої вартості бівалютного кошика задано плаваючим операційним інтервалом, межі якого коригуються в залежності від обсягу здійснених валютних інтервенцій.