"Трійка" кредиторів повернулася в Грецію для оцінки стану економіки

Представники "трійки" кредиторів повернулися в Афіни для оцінки стану грецької економіки. В уряді Греції сподіваються, що Матіас Морс (представник Єврокомісії), Клаус Мазух (Європейський ЦБ) і Пол Томсен (МВФ) завершать оцінку до засідання Єврогрупи 10 березня.

Місія, розпочата у вересні минулого року, неодноразово переривалася, її повернення чекали з 27 січня, але воно постійно відкладалося.

Удень у понеділок відбудеться зустріч "трійки" з міністром фінансів Яннісом Стурнарасом. Увечері з представниками "трійки" зустрінеться міністр розвитку і конкурентоспроможності Костіс Хатзидакіс, повідомили РИА Новости у прес-службі міністерства.

Глава Мінфіну Стурнарас у суботу заявив, що сподівається завершити переговори до наступного засідання Єврогрупи. На ньому може бути схвалений подвійний транш на 8,8 мільярда євро (3,1 мільярда за четвертий квартал 2013 року і 5,7 мільярда євро в першому кварталі 2014 року). Крім цього, до кінця лютого МВФ розгляне виділення власного траншу в 1,8 мільярда євро.

У Греції кредитори повинні будуть, зокрема, підтвердити, що первинного профіциту бюджету за 2013 рік вистачить на покриття дефіциту бюджету в 2014 році або хоча б його більшої частини. Влада Греції заявили, що первинний профіцит за підсумками 2013 року перевищив 1,5 мільярда євро, а зниження ВВП Греції у 2013 році виявилося меншим від прогнозу - 3,7% замість 4,0%.

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На порядку денному переговорів - ситуація в банківському секторі та законопроекти щодо рекапіталізації банків, введення нових податків, скорочення внесків роботодавців, закриття ряду державних органів. Сторони обговорять також пропозиції ОЕСР щодо лібералізації ринку молока, безрецептурних ліків і книг.

Напередодні візиту було опубліковано дослідження міжнародної інвестиційної компанії BlackRock, згідно з яким трьом із чотирьох найбільших грецьких банків потрібно на рекапіталізацію не більше 5 мільярдів євро. Публікація даних Банку Греції про ситуацію в банківському секторі очікується наступного тижня.