Долар на відкритті міжбанку зріс до 9,20 грн
10:22, 24 лютого 2014Фінанси
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Котирування по євро-гривні пішли вгору - до 12,3695/12,6465.
Долар на міжбанку зростає
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 9,0000/9,2000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.
Котирування по євро-гривні пішли вгору - до 12,3695/12,6465.
Ціни на російську валюту зросли до 0,2541/97.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар піднялися до 1,3744/46 (п'ятниця - 1,3703/05).
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Як повідомляв УНІАН, торги доларом США на міжбанківському валютному ринку України в п'ятницю, 21 лютого, відкрилися зростанням котирувань - до 9,045/9,110. На закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 9,1500/9,1800.
У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.
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