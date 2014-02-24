Долар на відкритті міжбанку зріс до 9,20 грн

10:22, 24 лютого 2014
Фінанси
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Котирування по євро-гривні пішли вгору - до 12,3695/12,6465. 

Доллар на межбанке растет

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 9,0000/9,2000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Котирування по євро-гривні пішли вгору - до 12,3695/12,6465. 

Ціни на російську валюту зросли до 0,2541/97.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар піднялися до 1,3744/46 (п'ятниця - 1,3703/05).  

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Як повідомляв УНІАН, торги доларом США на міжбанківському валютному ринку України в п'ятницю, 21 лютого, відкрилися зростанням котирувань - до 9,045/9,110. На закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 9,1500/9,1800. 

У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив. 

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