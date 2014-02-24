Мінфін підрахував, що Україні потрібно $35 млрд допомоги

Міністерство фінансів України оцінює плановий обсяг макрофінансової допомоги для України протягом 2014-2015 років у 35 млрд дол., йдеться в заяві Мінфіну, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Як повідомляється, Мінфін запропонував міжнародним партнерам провести донорську конференцію за участю Євросоюзу, США, МВФ, інших країн і міжнародних фінансових організацій про виділення допомоги на модернізацію та проведення реформ в Україні, а також на реалізацію Угоди про асоціацію з ЄС.

За інформацією Мінфіну, плановий обсяг макрофінансової допомоги для України може становити близько 35 млрд дол. протягом 2014-2015 років, отримання кредиту передбачається протягом найближчих 1-2 тижнів від держав-партнерів (Польща, США).

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Також повідомляється, що за два останні дні проведено консультації й зустрічі з послами ЄС, США, інших країн і фінансовими організаціями щодо термінового отримання Україною макрофінансової допомоги.

Мінфін співпрацює з Верховною Радою України й координатором уряду Олександром Турчиновим. «Ми разом працюємо над запобіганням будь-яким непорозумінням і забезпечуємо стабільну роботу фінансової системи України», - йдеться в заяві.

Керівник Мінфіну висловив глибокі співчуття близьким і родичам загиблих людей. «Самопожертвування наших співвітчизників є безцінним подвигом для України і всіх її громадян! Я вірю, що воно не пройде дарма й Україна гідно оцінить подвиг своїх героїв!» - сказано в заяві.