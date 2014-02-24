Ситуація у фінансовій сфері складна, але контрольована - Мінфін
Ситуація у фінансовій сфері країни загалом складна, але контрольована, і Міністерство фінансів із Національним банком України працюють у цілодобовому режимі.
Про це йдеться у заяві Мінфіну, текст якого має УНІАН.
«Ситуація у фінансовій сфері загалом складна, проте контрольована. У нинішній складній ситуації Міністерство фінансів та Національний банк України в останні дні працюють в цілодобовому режимі», - йдеться в заяві.
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Як повідомляється, у цей час проводиться робота щодо запобігання будь-яких непорозумінь та забезпечення стабільності роботи фінансової системи України. «Сьогодні ми співпрацюємо з Верховною Радою України та координатором уряду Олександром Турчиновим», - зазначається в заяві.
Глава Мінфіну Юрій Колобов висловив глибокі співчуття близьким та родичам загиблих людей. «Самопожертву наших співвітчизників є неоціненним подвигом для України і всіх її громадян! Я вірю, що воно не пройде дарма і Україна гідно оцінить подвиг своїх героїв!» - наводяться в повідомленні його слова.
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Водночас, глава Мінфіну запропонував не зупинятися на досягнутому, згуртуватися і працювати над майбутнім України. «Сьогодні я звертаюся до всіх громадян та представників фінансового ринку України! Я прошу всіх зберігати спокій і забезпечити стабільну роботу фінансових установ», - зазначив Колобов.
За словами чиновника, сьогодні Мінфін і міжнародні партнери роблять все від них залежне для забезпечення фінансової стабільності та передбачуваності в Україні.